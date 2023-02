Arrighini, già recuperate 23 opere di privati

Sono già state rintracciate 23 delle 45 opere di Piero Arrighini che il Comune di di Vaiano sta cercando per una mostra dedicata all’artista vaianese che si terrà il prossimo marzo.

Ha già portato i primi frutti, quindi, l’appello lanciato dal Comune verso i proprietari dei lavori che Arrighini – affermato pittore vaianese scomparso nel 2011 a 83 anni – ha dedicato ai luoghi cari, ma la ricerca durerà fino al 24 febbraio, giorno di scadenza per far sapere all’amministrazione che si è in possesso di uno di questi dipinti.

Le opere in questione finiranno in una sezione speciale della mostra sul pittore vaianese che sarà allestita alla Villa del Mulinaccio dall’11 marzo al 2 aprile, in un anno, il 2023, che il Comune di Vaiano vuole dedicare alla cultura. In tanti, dai comuni della Val di Bisenzio e dalle vicine Prato e Pistoia fino ad arrivare a Milano dove un privato ha segnalato e messo a disposizione della mostra ben cinque di queste opere, hanno risposto all’appello lanciato dall’amministrazione comunale.

Si tratta di opere originali, che si discostano dallo stile astratto del pittore e raffigurano dei paesaggi a colori in stile realistico della Val di Bisenzio. Le immagini dei quadri in questione furono raccolte in una guida della Val Bisenzio intitolata "Val di Bisenzio un paesaggio per vivere" e furono oggetto nel 1981 di una Mostra nel salone consiliare del Comune di Vaiano. I 45 dipinti, che documentano i luoghi salienti della Valle del Bisenzio, in un reticolo di percorsi storici e culturali, sono stati per l’artista, un impegno durato quasi tre anni a contatto vivo con i luoghi da ritrarre.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale di Vaiano è quello di rintracciarne il più possibile, per dedicare una sezione apposita della mostra a queste opere, che escono in parte dal percorso artistico di Arrighini e che rappresentano una mappa del patrimonio artistico, culturale e ambientale della Valbisenzio.

Chi volesse segnalare la proprietà di uno di questi dipinti, può contattare l’Ufficio Associato Cultura e Promozione del Territorio dei Comuni di Cantagallo Vaiano e Vernio (contattare il numero di telefono 0574 931065 931264, dal lunedì al venerdì, in orario 9-13 o scrivere una email a [email protected]).

Claudia Iozzelli