"Arresti e denunce, siamo a zero" Il Comune: piano a lungo termine

"Per via Magnolfi e via del Serraglio servirebbe un progetto strutturato, capace di affiancare per mesi e mesi, casomai con un contributo all’affitto, le nuove attività imprenditoriali. Ma non penso a qualcosa di limitato nel tempo, bensì a una progettualità pluriennale, capace anche di responsabilizzare gli imprenditori nella tipologia di attività da aprire, perché non basta inaugurare un negozio ma serve anche un’idea che stia in piedi. Gli investimenti poi richiamerebbero altre aperture e quindi passaggio di persone, con conseguente maggiore percezione di sicurezza". I fondi sfitti in zona via Magnolfi e via del Serraglio sono sotto gli occhi di tutti. Lo sa bene anche l’assessore con delega al centro storico Giacomo Sbolgi. Eppure quell’area è stata oggetto proprio di una progettualità regionale per cercare di dare slancio alle nuove aperture. Progetto che però non ha dato i frutti sperati. "Quella modalità operativa è stata già provata e non ha funzionato – prosegue Sbolgi –. Per questo ritengo che serva un progetto pluriennale. Purtroppo, però, al momento fondi specifici dall’Europa o dal ministero non ci sono. E’ al contempo però paradossale che nessuno voglia investire in via Magnolfi o in via del Serraglio, visto che a poche centinaia di metri ci sono parcheggi a volontà. Per quanto riguarda la sicurezza, per gli strumenti che abbiamo a disposizione abbiamo fatto tutto il possibile. E non dimentichiamoci del playground al Serraglio o l’imminente riqualificazione di piazzetta Lippi. La parte relativa all’ordine pubblico è invece costantemente monitorata dalle forze dell’ordine. Non si può dire quindi che non ci sia stata una particolare attenzione sulla zona".

A proporre un progetto di sicurezza è invece la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Patrizia Ovattoni: "Degrado, presenza di tossici e spaccio vengono ogni giorno denunciati a gran voce dai residenti e commercianti che abitano e lavorano in prossimità del Serraglio – dice –. Una situazione oramai diventata malsana. Non è normale che si debba avere paura di prendere il treno quando è buio o di portare fuori il cane o, più semplicemente, di attraversare queste zone da soli. Per questo ho chiesto di lavorare anche a Prato sulle opportunità offerte dal piano governativo ‘Stazioni Sicure’ che prevede l’istituzione del nucleo operativo stazioni con finalità di presidio con 2 agenti e 2 cani antidroga legata al contrasto di ogni attività illecita". La proposta di Ovattoni arriva anche alla luce dei dati sull’attività in zona della polizia municipale: "È assurdo vedere che si fa poco o niente per contrastare questi fenomeni – conclude Ovattoni –. Tutto ciò lo si deduce dall’attività svolta dalla municipale. Da un accesso agli atti riguardo al sequestro di sostanze stupefacenti e agli arresti in flagranza di reato nonché alle denunce a piede libero, il risultato è stato di zero arresti e nessuna denuncia a piede libero da parte della municipale, con appena 396 milligrammi di droga sequestrata. Un presidio fisso e controlli a tappeto rappresenterebbero un ottimo deterrente per chi spaccia e bivacca".

Sdb