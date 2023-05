Paura sul treno: minaccia donna e tenta di rubare pistola a poliziotto

Il ragazzo ha provato a darsi alla fuga, ma dopo essere riuscito a scendere dal convoglio, è stato bloccato dagli agenti, non senza difficoltà. Basti pensare che l'esagitato ha tentato - senza successo - di sottrarre la pistola d'ordinanza ad uno dei poliziotti. Si è reso necessario l'intervento di un secondo equipaggio della Squadra Volante per mettere definitivamente in sicurezza il soggetto.

Nel corso della colluttazione, avvenuta sotto gli occhi di passeggeri e utenti della Stazione Centrale, il 18enne ha pronunciato alcune frasi in arabo tra cui "Allah Akbar". Nella fase di identificazione, è emerso come si tratti di un marocchino pregiudicato, senza fissa dimora, con a carico alcuni provvedimenti di divieto di dimora in alcune città italiane e di espulsione emesso dal Prefetto di Milano.

Francesco Bocchini