Scoperto a rubare al supermercato, tira una gomitata a un dipendente. Arrestato

Prato, 25 gennaio 2024 – Un 36enne di Pistoia è stato arrestato dai carabinieri per rapina: l’uomo, scoperto mentre cercava di rubare dei generi alimentari alla Coop di via Targetti, ha sferrato una gomitata allo sterno a un dipendente per cercare di scappare.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che lo hanno bloccato e arrestato per rapina, per poi portarlo in carcere alla Dogaia.