Arrestato cinese, smaltiva rifiuti abusivamente

I carabinieri di Iolo hanno arrestato un cinese di 48 anni, residente a Prato. Gli uomini dell’Arma lo hanno rintracciato in esecuzione di un ordine di carcerazione che è stato emesso dalla procura di Firenze, relativamente ad una condanna per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata. Lo straniero è comunque un volto noto ai carabinieri, in quanto su di lui pendono svariati precedenti penali, proprio nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti.

Infatti, il cinese 48enne trasportava materiale tessile raccolto da alcune aziende compiacenti del territorio e poi lo abbandonava in zone isolate. Dunque, l’uomo è fra coloro che alimentano il fenomeno dell’abbandono dei sacchi neri con scarti tessili in aree verdi del pratese.

Sull’arrestato pendono diversi procedimenti emessi da alcune procure delle città limitrofe.

La problematica dello smaltimento abusivo dei rifiuti rappresenta una delle criticità più sentite della provincia, mentre le azioni per arginare e fermare il fenomeno vengono messe a segno senza sosta.