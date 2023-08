"Arrestato a Prato: pusher scambia militari per clienti".

Li ha scambiati per clienti, tanto che quando si sono presentati al suo garage a San Giusto, dove aveva preso dimora da qualche tempo, teneva in mano un panetto di hashish. La prova definitiva per i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale pratese, che da tempo lo stavano controllando a seguito di una serie di segnalazioni dei cittadini del posto preoccupati per un continuo e strano via vai di persone, che faceva pensare a qualche traffico illecito. E così i militari hanno arrestato un clandestino marocchino di 26 anni per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 350 grammi di hashish, divisi in panetti e circa 20 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi di droga. I militari hanno avviato a controllare il 26enne con una serie di servizi di osservazione, in abiti civili e auto con targhe di copertura: il giovane, una volta fermato, è stato trovato in possesso della droga. Al 26enne è stata sequestrata la somma contante di circa 450 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’arresto è stato convalidato dal tribunale nell’udienza per direttissima che ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla caserma di Mezzana.