Arrestato 40enne a Prato: Ruba merce e picchia polizia

Nella serata di giovedì scorso, un equipaggio della squadra Volante della questura ha arrestato un uomo, responsabile del tentativo di taccheggio ai danni di un esercizio commerciale e di lesioni ai danni degli agenti intervenuti. Intorno alle 19.45, un equipaggio della Volante è intervenuta in un supermercato di via Fiorentina, a seguito di una segnalazione alla centrale operativa di un addetto alla sicurezza. Quest’ultimo ha chiesto l’intervento della polizia perché si trovava alle prese con un uomo che si era appena allontanato dal supermercato con merce prelevata dagli scaffali senza pagare.

Gli agenti hanno rintracciato il taccheggiatore, grazie alle descrizioni fornite dall’uomo della security, mentre stava cercando di fuggire in sella ad una bici. L’uomo, una volta bloccato, ha opposto resistenza ai poliziotti, colpendo con calci e pugni gli operatori. Uno degli agenti ha riportato lievi contusioni, guaribili in cinque giorni. Alla fine i poliziotti per bloccare l’uomo violento sono stati costretti ad usare lo spray al peperoncino. Accompagnato in Questura, l’uomo è stato identificato come un romena di 40 anni, in Italia senza fissa dimora, con pregiudizi di polizia. Lo straniero è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.