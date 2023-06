Arrestati i Balordi che Aggredirono una Cittadina Cinese a Prato

Lo scorso 25 maggio a San Paolo una cittadina cinese venne avvicinata mentre camminava, gettata a terra e derubata della borsa di pregio che portava a tracolla, contenente 500 euro in contanti ed effetti personali. Ora i balordi che l’aggredirono sono stati arrestati grazie alle indagini della Squadra mobile. Si tratta di due marocchini di 30 e 40 anni, entrambi con precedenti di polizia, anche specifici.

La polizia ha eseguito le misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di entrambi al termine di una serie di accertamenti, anche tecnici, che hanno permesso di raccogliere gravi elementi indiziari a loro carico. Per uno è scattata la custodia cautelare in carcere e per l’altro il divieto di dimora nelle province di Pirato, Pistoia e Firenze.

La vittima dello scippo si rivolse alle cure del pronto soccorso con una prognosi di 10 giorni. Ai due indagati sono contestati i reati di furto con strappo e lesioni. Le indagini proseguono per accertare l’eventuale coinvolgimento degli indagati in altri scippi in danno di facoltosi cittadini cinesi.