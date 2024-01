Arminio e i suoi Canti della gratitudine

Si apre l’edizione 2024 della rassegna Centro Pecci Books con un nuovo incontro in esclusiva, con una novità editoriale - in libreria dal 3 gennaio – ma soprattutto con il debutto al Centro per l’arte contemporanea del poeta e scrittore Franco Arminio (foto). Giovedì 18 gennaio alle 18.30 presenterà il suo nuovo libro Canti della gratitudine (Bompiani 2024). Il libro ci invita a un gesto semplice e prezioso: fare buon uso delle parole. Le parole che pronunciamo, scriviamo, leggiamo ogni giorno sono una moltitudine, ma troppo spesso attraversano le nostre vite senza lasciare traccia. A queste pagine Franco Arminio consegna il frutto di anni di ascolto di se stesso e del mondo, la summa di ciò che ha imparato nel suo cammino attraverso città e paesi: la parola poetica dispiega la sua forza trasformativa, da esperienza intima si fa comunitaria e ci chiede di essere pronunciata come sfida all’indifferenza, come forma di resistenza, come il più salvifico dei contagi.Franco Arminio è nato e vive a Bisaccia, in Irpinia. È ispiratore e punto di riferimento di molte iniziative contro lo spopolamento dell’Italia interna. Da anni racconta disagi e meraviglie dei paesi più trascurati. Ha pubblicato più di trenta libri.