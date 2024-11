Ariete sale in Liguria. Obiettivo: continuità

In Liguria per vincere. L’Ariete cerca continuità e lo fa stasera alle 21 al Palasport Leca contro l’Albenga Volley. Il successo dell’ultimo turno in serie B2 femminile nazionale ha fatto bene alla classifica e, soprattutto, alla testa delle ragazze pratesi. Dubbi, fantasmi e insicurezze non possono essere spazzati via da un solo successo ma certo l’affermazione sul Chianti è un buon inizio. Ora, appunto, serve continuità, per tenersi agganciate al treno delle migliori ma anche per riprendere del tutto fiducia nei propri mezzi. Albenga è reduce da due derby persi contro Albisola e Genova. La compagine di Savona, però è tutt’altro che una squadra facile da affrontare. La rosa già competitiva è stata rivoluzionata con gli innesti dei centrali Giulia Tadei, (ex Genova), Alessandra Martella (ex Cutrofiano), Melissa Fazio (ex Volley Brianza), delle schiacciatrici Gaia Stagnaro (ex Genova), Giorgia De Finis (ex Sanremo) e di un libero affidabile come Veronica Lupinacci (ex Suzzara). L’Ariete: Grucka, Lunardi, Nesi, Mennini, Palandri, Ferri, Torri, Gerl, Bertelli, Furlan, Talmaciu, Mattei, Cecchi, Conticini. All. Nuti.