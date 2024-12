Ariete, ecco due punti d’oro dopo una battaglia di due ore

L’Ariete conquista due punti d’oro nel campionato di serie B2 femminile nazionale. Lo fa con una prestazione di grande carattere nel palazzetto del Cip Ghizzani Pallavolo I° Giglio Castelfiorentino, imponendosi al tie break. Magari una prestazione non esaltante dal punto di vista tecnico, con gli errori che non sono mancati, ma sicuramente superlativa dal punto di vista caratteriale. Così l’Ariete ha fatto sua un’autentica battaglia sportiva di oltre due ore. Un match come piacciono a Castelfiorentino, maestra nel difendere e nel portare le avversarie al quinto. Una gara che, però, l’Ariete, dopo un primo ,set vinto in rimonta 18-25, ed un secondo perso allo stesso modo 25-19 ha saputo interpretare con pazienza e con la voglia solo di portare a casa la vittoria. Il terzo parziale è finito in casa laniera per 23-25, il quarto ha visto imporsi Castelfiorentino 25-19. Al tie break però le ragazze di coach Nuti hanno rotto gli indugi e mentre le padrone di casa erano sulle gambe, il Pvp ha saputo spingere e portare a casa i due punti per 6-15.