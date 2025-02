Ariete chiude la pratica Varazze

L’Ariete vince facile 3-1 nel weekend. Gara tranquilla per coach Nuti e le sue ragazze contro un Celle Varazze in tono dimesso che non è mai stato veramente in grado di contrastare le pratesi nel match del campionato di serie B2 nazionale femminile. L’occasione giusta per il coach pratese per dare campo a tutte le giovani, per farle cimentare con la categoria nazionale e per potersi garantire rotazioni più ampie in vista del finale di stagione.

La gara. Ariete con Grucka e Lunardi in diagonale, Cecchi e Palandri centrali, Nesi e Bertelli in attacco e Conticini libero. Il primo set scorre via veloce, con la Pallavolo Prato fin da subito a guidare la frazione e la chiusura per 25-15. Al ritorno in campo la musica non cambia, il Pvp va in fuga e chiude di nuovo 25-15. Nel terzo set coach Nuti cambia un po’ di carte in campo e le ospiti ne approfittano per risalire la china, vincendo il parziale 19-25. Poco male per Prato che nel quarto set aggiusta subito il tiro e porta a casa frazione e partita per 25-16.