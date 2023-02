Architettura e visione di genere Conferenza nella sede del Pin

Oggi alle ore 14,30 nella sede del Pin si parlerà dei progetti Gender mainstreaming di Barcellona e la relatrice sarà Zaida Muxì dell’Università Politecnica di Catalogna; interverranno anche Teresa Boccia (Università Federico II di Napoli) e Lidia Decandia (Università di Sassari).

Parteciperanno e porteranno o propri saluti: Maria Paola Monaco (delegata della rettrice all’inclusione e alla diversità); Ilaria Bugetti (consigliera Regione Toscana); Daniela Toccafondi (presidente Pin; Enrico Banchelli (direttore Pin); Lulghennet Teklè (presidente Ordine degli Architetti di Prato); Ilaria Santi (assessora Pari Opportunità, Comune di Prato); Gabriele Bosi (assessore Università e Ricerca, Comune di Prato).

La visione di genere in architettura, in cui l’innovativo percorso si inserisce, nasce dalla consapevolezza che l’architettura ha un impatto importante sulla vita delle persone e che le donne, in particolare, hanno spesso bisogni e preoccupazioni diverse da quelle degli uomini in relazione all’ambiente costruito. Tale visione promuove una progettazione attenta di spazi pubblici e privati che tenga conto delle esigenze delle donne e degli uomini con il fine di creare ambienti più inclusivi e rispettosi delle esigenze di tutte le persone, indipendentemente dal loro genere, migliorando così la qualità della vita e la sostenibilità dell’ambiente costruito. L’evento, aperto al pubblico, si svolgerà in presenza nell’aula 201 del polo universitario pratese. Sarà comunque possibile seguire a distanza l’evento al link https:meet.google.comnny-fnjq-gxa