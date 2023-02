Architettura di genere Il Pin fa da apripista primo master in Italia

’Città di Genere. Metodi e tecniche di pianificazione e progettazione urbana e territoriale’. Il Pin di Prato è la prima università italiana a debuttare con un master di secondo livello dedicato all’rchitettura di genere. Un segmento innovativo che fin dalla prima presentazione ha raccolto subito un grande interesse raggiungendo il totale dei partecipanti in pochissimo tempo così come la giornata di inaugurazione del corso è stata seguita da oltre un centinaio di professionisti collegati in streeming da tutta Europa tra i quali è spiccato l’interventio della relatrice Zaida Muxì dell’Università Politecnica di Catalogna.

Il master che debutta a Prato ha l’obiettivo di formare figure professionali esperte in grado di applicare l’approccio di genere in ogni ambito della progettazione, della pianificazione, delle politiche urbane e territoriali nel campo della ricerca, della pubblica amministrazione e della libera professione.

"La visione di genere in architettura, in cui questo innovativo percorso si inserisce, nasce dalla consapevolezza che l’architettura ha un impatto importante sulla vita delle persone e che le donne, in particolare, hanno spesso bisogni e preoccupazioni diverse da quelle degli uomini in relazione all’ambiente costruito", spiega Daniela Toccafondi, presidente del Pin. "Siamo orgogliosi che il Pin si ponga come apripista in questo settore innovativo che sta raccopgliendo sempre più interesse in tutto il mondo".

In particolare il master promuove una progettazione attenta di spazi pubblici e privati che tenga conto delle esigenze delle donne e degli uomini con il fine di creare ambienti più inclusivi e rispettosi delle esigenze di tutte le persone, indipendentemente dal loro genere, migliorando così la qualità della vita e la sostenibilità dell’ambiente costruito. Sembra impossibile, ma da studi recenti è stato scoperto che anche la costruzione delle città e degli edifici sulla base del genere possono impattare sulla qualità della vità.

Al termine del percorso gli studenti avrannio acqusito le sensibilità adeguate ad introdurre parametri che rispondano non soltanto a questioni quantitative ma soprattutto qualitative, di cui tanto bisogno hanno i luoghi e le città, intesi come organismi dinamici modellati in dialogo con la società che le abita, per dare le risposte di cui le comunità hanno bisogno.