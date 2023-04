Aquiloni in festa al parco-museo Martini a Seano

Domenica si terrà la festa degli aquiloni a Seano.

Da tanti anni l’associazione "Parco Museo Quinto Martini" organizza questo appuntamento, intitolato "Vola l’aquilone" e dedicato ai più piccoli e a chi ha voglia di trascorrere un pomeriggio spensierato con il naso all’insù tra arte, natura e "volo"

. La festa non sarà solo per i bambini, in realtà richiama "aquilonisti" da tutta la Toscana. Dalle 15,30 al parco museo in via Pistoiese, tempo e vento permettendo, si potranno costruire aquiloni sotto la guida di esperti e veder volare delle vere e proprie opere d’arte.

Il simbolo scelto in locandina per la festa è quello della pace sia per il desiderio di fine della guerra sia per la vicinanza alla ricorrenza del 25 aprile, giorno della Liberazione.

In Italia, lo ricordiamo, ci sono migliaia di aquilonisti di tutte le età e molti partecipano anche ai festival: fra questi spicca quello internazionale di San Vito Lo Capo (Sicilia) dal 23 maggio che dura ben un’intera settimana e che richiama appassionati di tutto il mondo.

Quindi chi ha già un aquilone lo può portare domenica a Seano, chi ha un’idea di come lo vorrebbe realizzare, con i materiali scelti e l’aiuto degli esperti lo realizzerà sul posto; in ogni caso il laboratorio degli aquilonisti metterà a disposizione il necessario per fare un aquilone base.

Al parco-museo durante il pomeriggio ci sarà anche una bella merenda con prodotti tipici locali per tutti i partecipanti.

M.S.Q.