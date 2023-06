Apre Macelli freschi Tre giorni dedicati ad arte, teatro e mostre

Da oggi Macelli Freschi, una tre giorni dedicata all’arte e alla creatività dei ragazzi a Officina Giovani, tra mostre, talk e laboratori, performance, design, concerti, teatro. Sono davvero tanti gli appuntamenti, tutti gratuiti e aperti al pubblico: ecco quelli di oggi. Si parte alle 17.30 con ColorAzioniUrbane Fest: gli ex macelli saranno invasi da street art, live painting e musica rap con esibizioni di giovani artisti del territorio. Sempre alle 17.30 inizierà il workshop gratuito di serigrafia a cura di Ninotchka Underground School di Firenze, in cui i partecipanti potranno personalizzare le proprie magliette tramite la tecnica della stampa serigrafica ( portare la propria t-shirt). Dalla stessa ora giovani writers potranno sfidarsi a colpi di tag e murales sulle pareti di Officina messe a disposizione per l’occasione. Alle 18.30 una sfida di free style che coinvolgerà giovani rapper del territorio. Dalle 20 alle 21 dj set e concerto finale con rapper emergenti: Roen & Giovane Veltro, Grinta, Circolo Vizioso Crew, Blotter e Lester Nowhere. Non solo. Dalle 17.30, e per tutta la serata, ci sarà il Tipster point, lo sportello per il supporto e l’ascolto sul gioco d’azzardo patologico, a cura della Cooperativa Cat, che proporrà anche una lezione base sul gioco degli scacchi.