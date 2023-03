Apre "1 + 04" a Lanarchico Con cinque giovani artisti

Sabato alle 17 Lanarchico di via Guido Monaco si inaugura la mostra "1 + 04", collettiva di cinque artisti pratesi fra sperimentazione, emotività, commistioni tra diverse forme artistiche: il segno grafico ed il suono si intervallano tra disegni, dipinti, musica, racconti e parole in poesia. I visitatori potranno addentrarsi nella narrazione visiva della vita di "Tamara essenza", alias Giulia Noci, perdendosi nel suo Diario per immagini, un labirinto di disegni come fogli volanti; per poi imbattersi nei ritratti e caricature dei "Dittatori" di Mr Far: gloriosi, grotteschi, ridicoli, esagerati, generosi, soli, rassicuranti; lo stesso artista presenterà anche la serie "Pubblicità" che mostra l’utile aggressività nel moralizzare in maniera subdola la nostra vita. Cartoncini e vecchie lenzuola sostengono le "Persone" di Fabio Lombardi. L’artista incastra sentimenti in telai di fotogrammi sensibili, il testo scritto irrompe in questo percorso fatto di disegni e dipinti attraverso le parole in versi di Elettra Sereni. "Sincronia", è il titolo del suo lavoro, intesa come condivisione di tempo e vita ma anche come condivisione di linguaggi artistici: le sei poesie saranno associate ad altrettanti acquerelli disegnati dalla stessa artista ed interpretate in una performance di improvvisazione poetica accompagnata dai suoni melodiosi e lignei dell’handpan di Chiara Lotti. Codice iconico e verbale sono ugualmente interdipendenti in "6000 l’autostrip", striscia autogenerata dallo scanner di redazione di Boliervaz. Non mancherà la musica dalle 18 con il gruppo Collective Nimêl. La mostra si potrà visitare fino al 14 aprile previo appuntamento al 331 3664642 (anche whatsapp).