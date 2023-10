Appuntato-eroe va in pensione: "Grazie di tutto"

L’appuntato scelto Antonino Giacopello per diciassette anni è stato generosamente a servizio dei cittadini di Vernio e Cantagallo. E lo scorso anno salvò una giovane che minacciava il suicidio. Per questo, adesso che va in pensione, i sindaci dei due Comuni della Valbisenzio, Giovanni Morganti e Guglielmo Bongiorno (entrambi nella foto, con Giacopello), hanno voluto esprimere la gratitudine delle loro comunità nel corso di una cerimonia che si è svolta alla stazione dei carabinieri di Vernio, alla presenza del tenente colonnello Sergio Turini, comandante della Compagnia di Prato e del luogotenente Gianluca Breschi, comandante di stazione.

I sindaci hanno consegnato a Giacopello due attestati di ringraziamento. "All’appuntato Giacopello esprimiamo riconoscenza per tutti questi anni trascorsi in prima linea accanto e a servizio delle nostre comunità con grande competenza e vicinanza - mettono in evidenza i sindaci - lo ringraziamo per il suo impegno per il rispetto della legalità e per la sicurezza, in questi anni è stato un generoso punto di riferimento per le istituzioni e per i cittadini".

Antonino Giacopello nel 2022 - su segnalazione del sindaco Bongiorno - ha ricevuto l’encomio dal comandante della Legione Carabinieri Toscana per aver salvato una ragazza che, a Carmignanello, minacciava di lanciarsi nel Bisenzio dal ponte del Mulino di Pispola.

Giacopello, nato a Porto Empedocle, si è arruolato nel 1987 e nel 1988 è arrivato in Toscana. Ha prestato servizio alle stazioni di Badia a Settimo, Pontassieve, Montemurlo e alla Centrale Operativa di Prato. Nel 2006 è giunto alla stazione di Vernio, dove è rimasto fino al pensionamento.