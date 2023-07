Appuntamento con la musica in San Domenico Una notte di grande jazz con "Zampini Trio"

Appuntamento con la musica oggi in piazza San Domenico. Alle ore 21,15 (ingresso gratuito) c’è il "Francesco Zampini Trio", con Francesco Zampini alla chitarra, Manrico Seghi all’organo hammond e Andrea Beninati alla batteria. Definito "uno dei talenti più fulgidi della nuova generazione di jazzisti italiani", Zampini si è esibito in Usa, Europa, Russia e Asia collaborando con artisti di calibro internazionale. A dicembre 2019 è stato selezionato come unico semifinalista italiano per il prestigioso International Guitar Competition. Nel 2020 è tra i vincitori del bando Nuove Generazioni Jazz 2021 (Mibact e I-jazz) con il suo gruppo, nonché tra i vincitori dell’Olimpico Jazz Contest 2023. Il concerto è organizzato dalla Scuola di musica Verdi. Per informazioni: 0574 1838811