Appuntamenti collaterali in città. Storia della musica e non solo

La storica rassegna MetJazz mette radici sul territorio e approda in altri spazi culturali cittadini. Un concerto, una conferenza e la presentazione di un libro entrano nel palinsesto della ‘sezione off’, in collaborazione con la scuola comunale di musica Giuseppe Verdi e la biblioteca Lazzerini. Da segnare sul calendario la data di domenica 3 marzo (alle 11), quando salirà sul palco della scuola Verdi il Marino-De Rossi Duo, con il chitarrista Biagio Marino e il batterista Zeno De Rossi: con loro andremo alla scoperta della rivoluzione downtown degli anni Novanta, quando i ritmi rock, noise, jazz e schegge di folk si sono fusi in una musica nuova. Ci si sposterà in Lazzerini lunedì 11 marzo, quando alle 17 il direttore artistico della rassegna Stefano Zenni presenterà il volume "Nelle mie corde. Storie e sproloqui di un chitarrista noise" alla presenza dell’autore Marc Ribot (foto), protagonista del concerto dell’11 marzo al Fabbricone. Sempre Zenni alla ribalta, stavolta alla scuola Verdi dove sabato 16 marzo (alle 17) approfondirà il tema "Il pianoforte come orchestra e percussioni" durante una conferenza che illustrerà come la cultura afroamericana abbia rinnovato la secolare tradizione dello strumento tanto affascinante quanto ingombrante. Ingresso libero ai tre appuntamenti.