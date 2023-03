Appello per 200 atleti Lavori nella palestra Basket senza casa "Aiutateci a giocare"

La mancanza di spazi da destinare al basket nelle palestre cittadine inizia ad assumere i contorni dell’emergenza. Perché basta chiuderne una per lavori di ristrutturazione che si scatenano malumori fra le famiglie e richieste di aiuto da parte delle società sportive. L’ultimo caso arriva dal Progetto Pallacanestro Prato che racchiude Scuola Basket Prato, Prato Basket Giovane, Cestistica Rosa Prato e Prato Sport Academy per un totale di 600 atleti. Il Progetto da lunedì dovrà fare a meno della palestra di via 1° Maggio all’interno della scuola media Convenevole da Prato. Il Comune infatti effettuerà lavori urgenti di manutenzione che dureranno fino al 5 aprile. La chiusura, necessaria viste le condizioni della struttura, farà perdere 24 spazi di allenamento a settimana al Ppp, costringendo a rimodulare la presenza in campo di 200 atleti. "Sapevamo che questi lavori prima o poi sarebbero iniziati ma ci auguravamo di essere quasi a fine stagione e non nel pieno dell’anno sportivo – commenta Gianni Querci, coordinatore del Progetto Ppp –. Le condizioni della palestra erano indecorose, fra mancanza di spogliatoi, umidità e muri che cadevano a pezzi. D’altronde erano anni che aspettavamo questo intervento. Purtroppo dal Comune ci hanno comunicato che i fondi vanno spesi in questo periodo e quindi ci ritroviamo nel mezzo della stagione senza una palestra". Per raccontare la situazione in cui versa il basket cittadino, Querci ha deciso di scrivere una lettera a tutte le famiglie dei tesserati, all’amministrazione comunale e a quella provinciale.

"Negli ultimi otto anni, da quando si sono divise le strade di Ppp e Dragons, i numeri degli iscritti al basket cittadino sono quasi raddoppiati – prosegue Querci –. Ma gli spazi delle palestre sono rimasti immutati. Già adesso due volte a settimana facciamo allenare due squadre contemporaneamente utilizzando metà campo del Buzzi a testa. Ora dovremo farlo tutti i giorni. Stiamo cercando di spostare le partite ma con difficoltà, perché le Toscanini sono già colme e si può giocare di fatto solo al Buzzi. Le atlete del Prato Basket Giovane invece siamo stati costretti a tesserarle per il Csi. Abbiamo cercato spazi privati ma che hanno costi doppi o tripli rispetto alle tariffe comunali e così l’unica alternativa è stata quella di ridurre l’attività settimanale di allenamento". Dal Progetto Ppp è arrivato anche un appello alle istituzioni per un sostegno economico a fronte delle maggiori spese e alle altre società per rintracciare spazi di allenamento sottoutilizzati. "Il Cgfs ce ne darà uno a Galciana – conclude Querci –, mentre i Dragons si sono resi disponibili ad aiutarci, ma anche loro sono già stretti con gli spazi. Abbiamo mandato la lettera alle famiglie per spiegare la situazione, ma abbiamo anche chiarito che vogliamo mantenere un atteggiamento positivo con le istituzioni. Adesso stiamo dialogando con i privati nella speranza che i maxi progetti sportivi vadano avanti. Prato d’altronde ha bisogno assoluto di impiantistica sportiva".

Sdb