Aperitivo e mercatino solidale per le cooperative alluvionate

Un aperitivo e un mercatino solidale per aiutare le cooperative dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione. Ad organizzarli è il gruppo giovani di Confcooperative Toscana. L’iniziativa si terrà il 16 giugno a Prato, nello spazio di San Domenico gestito dalla coop Prato Cultura, che ha scelto di concedere gratuitamente l’area per lo svolgimento della serata benefica.

La formula prevede un ricavato doppio a favore delle popolazioni colpite: da una parte vini, altre bevande, salumi saranno acquistati direttamente dalle cooperative dell’Emilia Romagna che hanno riportato danni a causa dell’alluvione. E dall’altra parte tutto il ricavato delle vendite sarà donato loro. Un ricavo doppio che offrirà una grande mano alle cooperative in questo momento di estrema difficoltà. L’evento inizierà alle 19 con la musica, il mercatino solidale e la formula del pic-nic: sarà possibile acquistare i cestini per poter consumare l’aperitivo nello spazio messo a disposizione da Prato Cultura.

"Siamo orgogliosi di aver promosso questa iniziativa in sostegno dell’Emilia Romagna, nel nostro impegno abbiamo conosciuto molto cooperative di quelle zone e ci sentiamo a loro vicini come cooperatori e cittadini – ha sottolineato Ester Macrì, coordinatrice dei giovani di Confcooperative Toscana –. La formula di donazione sarà doppia perché acquistiamo i loro prodotti, conosciuti per l’alta qualità, e poi doneremo il ricavato di ciò che vendiamo. Siamo molto soddisfatti e ringraziamo sia il Comune di Prato che ha dato il patrocinio all’evento che la coop Prato Cultura. Ringraziamo inoltre le cooperative di Confcooperative Toscana che stanno sostenendo l’iniziativa con donazioni e prodotti".