Apericena e tombola alla baita di Gavigno

Un’apericena al fresco e a seguire la tombolata. Una bella iniziativa questa sera alle 19,30 alla baita di Gavigno, in Val Bisenzio, dove la Pro Loco organizza un ricco apericena. Seguirà il gioco della tombola per trascorrere una serata in compagnia, divertendosi, con buon cibo e soprattutto lontano dal caldo afoso che in questi giorni sta mordendo la città. Non occorre prenotare.