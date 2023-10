Anziano sventa la truffa. E chiama i carabinieri

Non è caduto nella trappola del truffatore. Una storia finalmente andata a buon fine con l’anziano, vittima del balordo, che ha finto di telefonare a un amico chiamando in realtà il comandante della stazione di Iolo, Claudio Monaco, che, capita la situazione, ha inviato all’istante una pattuglia per verificare quello che stava accadendo.

Un lieto fine grazie al coraggio e alla prontezza di riflessi dell’anziano, pratese di 78 anni, che non si è fatto "abbindolare" dalle chiacchiere di quell’uomo, dai modi gentili, che si è presentato alla sua porta a Iolo.

L’episodio è avvenuto lunedì mattina. Un uomo ha bussato alla porta di casa dell’anziano presentandosi come appartenente ai carabinieri di Prato. Il falso carabiniere gli ha riferito che la figlia era stata arrestata e che aveva bisogno di denaro contante per le spese legali.

L’anziano ha detto al balordo di attendere sulla porta di casa che sarebbe andato a prendere i soldi. In realtà, una volta rientrato nell’abitazione, ha chiamato i carabinieri della stazione di Iolo e ha parlato con il comandante Monaco che ha capito la situazione. L’anziano nel frattempo fingeva di parlare con un amico.

A casa del pensionato è stata inviata subito una pattuglia. Il truffatore, però, ha intuito di essere stato scoperto e, rendendosi conto che non avrebbe portato a termine la truffa, si è dileguato velocemente facendo perdere la sue tracce. I carabinieri hanno soccorso la vittima che, per fortuna, era in buone condizioni di salute. L’anziano è stato invitato a formalizzare una denuncia.