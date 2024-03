Anziano minacciato e rapinato. Aveva fatto il prelievo al bancomat

E’ stato rapinato dopo aver fatto un prelievo a un bancomat in viale della Repubblica. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 19, quando la zona è ancora parecchio trafficata e i negozi sono aperti. La brutta avventura è toccata a un anziano che è stato derubato del portafoglio e della catenina d’oro dopo essere stato minacciato con un oggetto – non è ben chiaro con che cosa – che i rapinatori gli hanno puntato dietro la schiena prima di scappare con soldi e collana. La vittima, sotto choc per quanto accaduto, ha chiesto subito aiuto alla polizia che è intervenuta inviando la squadra mobile in viale della Repubblica per visionare le telecamere della zona.

Secondo quanto raccontato dalla vittima, l’anziano aveva appena finito di fare il prelievo al bancomat e si stava incamminando a riprendere l’auto parcheggiata poco distante. A un certo punto è stato avvicinato da un uomo che, con accento meridionale, gli ha offerto una cassetta di frutta. L’anziano ha rifiutato e ha tirato dritto per la sua strada. L’uomo, però, ha insistito e ha messo la cassa di frutta dentro l’auto del malcapitato. "Adesso mi devi dare 5 euro", gli ha detto. "Non voglio la frutta e non ti do nulla", ha replicato l’anziano. A quel punto il balordo ha tirato fuori qualcosa e lo ha puntato sulla schiena dell’anziano. Forse un oggetto contundente, ma non è stato chiarito in quanto la vittima non lo ha visto.

Dopo averlo minacciato gli ha preso il portafoglio con dentro 150 euro e gli ha strappato la collanina d’oro dal collo. Il balordo è poi salito sul furgone, tipo Fiorino bianco, su cui c’era il complice. I due sono scappati in direzione del centro storico. L’anziano, impaurito per quanto accaduto, si è recato alla vicina Questura per chiedere aiuto. La squadra mobile sta seguendo le indagini per risalire all’identità dei rapinatori. Sono state passate in rassegna le immagini delle telecamere della zona.

Laura Natoli