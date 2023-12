Anziano colpito col casco. L’aggressore in manette

Ha un volto e un nome il responsabile dell’aggressione ai danni di un 73enne, che il primo settembre scorso ha avuto la "colpa" di intervenire in difesa di una ragazza infastidita e picchiata per strada in via Abatoni. A inchiodare il picchiatore, che ha provocato nel coraggioso pensionato una lesione grave ad un occhio, è stata la Squadra mobile della questura che in questi mesi ha portato avanti le indagini coordinate dalla Procura. Si tratta di un marocchino di 24 anni, regolare in Italia, ma con precedenti di polizia, anche relativi al mondo della droga. Per lui sono scattate le manette e adesso si trova recluso alla Dogaia. Il giovane è stato portato in carcere in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura per il reato di lesioni aggravate. Infatti, in quel terribile episodio il 73enne ha riportato la frattura del setto nasale e delle ossa dell’orbita con interessamento del bulbo oculare.

L’identikit dell’aggressore è stato possibile grazie anche alle informazioni raccolte in via Abatoni dagli agenti delle Volanti della polizia di Stato e rilasciate dall’anziano pesantemente ferito. Da quanto accertato nel corso delle indagini, l’aggressore, infastidito dall’intromissione dell’anziano in difesa della ragazza percossa da lui insieme ad altri coetanei, iniziò a picchiarlo utilizzando il casco.