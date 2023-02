Anziani, lavori utili e pasti caldi: presto due bandi

Lavori socialmente utili e pasti caldi per gli anziani. Il Comune di Poggio a Caiano aprirà a breve due bandi per rinnovare le convenzioni con gli enti del Terzo Settore che operano in questi ambiti. Il primo progetto vede il coinvolgimento di realtà del volontariato che collaborano, attraverso cittadini in età di pensione, alla gestione di alcuni servizi del Comune (ad esempio assistenza e sorveglianza agli uffici, accompagnamento bambini sullo scuolabus…). Per gli anziani è l’occasione di impegnare alcune ore della giornata, stare in compagnia e rendersi utili. Gli anziani impiegati in questi servizi hanno un tesserino di riconoscimento e diventano anche un punto di riferimento per la gente, le associazioni e gli amministratori stessi. Per quanto riguarda la consegna dei pasti caldi a domicilio, il bando del Comune sarà orientato ad individuare associazioni disponibili per il periodo dal 1° marzo 2023 al 31 dicembre 2024. Gli utenti inseriti nel progetto comunale "Solidarietà Anziani" ricevono giornalmente il pasto del pranzo a casa e la consegna è anche un modo per stabilire e mantenere relazioni sociali. Inoltre, gli anziani che usufruiscono del servizio cono monitorati dai servizi sociali. Le associazioni che si convenzioneranno con il Comune riceveranno il rimborso delle spese sostenute e documentate. Per consultare i bandi quando usciranno: www.comune.poggio-a-caiano.po.it.