Faccia a faccia col rapinatore, il racconto della vittima: "Stordita con lo spray urticante"

Carabinieri

Prato, 11 febbraio 2023 - "È successo tutto in un attimo, non ho capito più niente, poi ho capito che i soldi erano spariti tutti. Sono rimasta tanto male, è stata una bruttissima esperienza". Franca, 82 anni è ancora confusa dopo la rapina in casa subita mercoledì che le è costata una giorno di ricovero in ospedale per superare lo choc. Sola e anziana è stato un bersaglio facile per il rapinatore che si è presentato all’abitazione di San Giorgio a Colonica in pieno giorno. La donna insieme al marito che però in quel momento era fuori casa, abita in un terratetto di tre piani: il campanello ha suonato e lo sconosciuto si è presentato alla porta dell’anziana spacciandosi per un tecnico di Publiacqua.

"Aveva il tesserino e io l’ho fatto entrare", ricorda la vittima. "Mi ha detto di aprire tutte le cannelle dei bagni e della cucina perché doveva fare dei controlli all’acqua, la casa è grande e quindi sono salita per fare ciò che mi aveva detto. Poco dopo però ho capito che qualcosa non tornava chiedevo spiegazioni, ma niente non ricordo più niente è successo tutto in pochi attimi e mi sono ritrovata da sola con la faccia che bruciava e gli occhi accecati dallo spray al peperoncino. La cassaforte era stata svuotata, mi ha preso tutto, anche i soldi dal portafoglio".

Il rapinatore prima di uscire ha portato via anche tutti i telefoni fissi dell’abitazione nel tentativo probabilmente di rallentare la richiesta di auto da parte della vittima. "Mia mamma mi ha chiamato, mi ha detto che era stata rapinata quando l’ho sentita era sotto choc, piangeva e non si dava pace di quanto successo", racconta il figlio Leandro Moretti. I racconti della donna si confondono, la cassaforte ricorda di averla aperta lei, ma non sa spiegare il motivo. Probabilmente è stata circuita dal rapinatore. Il figlio racconta di aver sentito un odore di disinfettante molto forte quando è arrivato casa della madre subito dopo il fatto: "È come se fosse stata stordita da qualche sostanza, era confusa e piangeva inoltre aveva la pressione altissima tanto che è stato necessario ricoverarla", aggiunge il figlio. Per mettere definitivamente ko l’anziana il bandito ha utilizzato anche uno spray urticante: dopo aver preso tutti i risparmi dalle coppia dalla cassaforte ha spruzzato la bomboletta in faccia all’anziana.

"Per fortuna non mi ha preso direttamente in volto perché ho fatto in tempo a girarmi, ma gli occhi bruciavano lo stesso moltissimo", aggiunge Franca. "Ricordo che ero vicino alle scale, ricordo di essermi voltata e lui mi ha spruzzato lo spray al peperoncino. È stato bruttissimo, bruttissimo", ripete.

"Sto facendo i lavori per trasferirmi nella casa accanto ai miei genitori - aggiunge Leandro Moretti -. Qualche mese fa tutto questo non sarebbe accaduto, avevamo un cane e con lui era una sicurezza. Purtroppo questi episodi lasciano il segno, hai sempre la paura che possa accadere di nuovo".