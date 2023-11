Antitetanica gratuita e senza prenotazione: dove vaccinarsi

Continua la campagna vaccinale antitetanica gratuita e senza prenotazione. E questa settimana, comunica l’Asl Toscana Centro, sono state incrementate le sedute vaccinali: sono tre con unità mobile e una negli ambulatori del Dipartimento della Prevenzione a Prato. Di seguito il dettaglio:

questa mattina sarà possibile vaccinarsi dalle ore 9 alle ore 12 presso gli ambulatori del Dipartimento della Prevenzione in via Lavarone 35 Prato (piano terra).

Lunedì 20 novembre antitetanica gratuita dalle ore 14 alle ore 16 con unità mobile presso il Comune di Montemurlo, in via Scarpettini 370 a Oste.

Martedì 21 novembre dalle ore 10.30 alle ore 13.30 l’unità mobile si troverà a Campi Bisenzio, in via Montalvo 8. Infine, chi volesse vaccinarsi gratuitamente e senza prenotazione potrà farlo mercoledì 22 novembre dalle ore 9 alle ore 12 sull’unità mobile che stazionerà presso il Comune di Carmignano in via Matteotti, 10 a Seano.