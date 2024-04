"Anthology" la casa editrice che piace ai big

Montemurlo non è solo eccellenza e qualità nel tessile. A due passi dal municipio nella centralissima via Fratelli Buricchi, è nata Anthology Digital Publishing, una casa editrice digitale fondata e pensata per la cura e la diffusione della cultura e del sapere scientifico, fondata dalla montemurlese Flavia Conti, 47 anni, laureata in Lettere con una lunga esperienza nel mondo dell’editoria accademica. Anthology si avvale degli strumenti messi in campo dall’innovazione digitale e li rivolge al servizio degli autori, studiando progetti per ogni pubblicazione.

"Dopo tanto lavoro nel mondo dell’editoria accademica, ho voluto provare a fare un qualcosa di mio, perché ho capito che in questo settore c’era spazio per crescere - spiega Flavia Conti –. Volevo offrire un’opportunità ai giovani ricercatori, che vogliono far carriera in ambito accademico ma non possono accedere ai fondi universitari, di pubblicare i loro lavori e le loro ricerche. In questi cinque anni di attività credo di aver dimostrato con la mia casa editrice che, anche dalle nostre piccole realtà, quando c’è competenza, credibilità e qualità scientifica, si può andar lontano".

Flavia Conti vanta importanti collaborazioni, tra le quali l’Università di Milano e Firenze, il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra, con associazioni di volontariato, fondazioni culturali- alle quali vuole dare voce- e con la Zanichelli per la quale cura gli e-book di tutta la linea umanistica di testi scolastici per medie inferiori e superiori. "Le pubblicazioni scientifiche devono circolare in tutto il mondo, per far nascere nuove ricerche e diffondere conoscenza, nell’ottica di una comunità sempre più internazionale, matura e aperta senza la barriera economica a limitare la conoscenza e la curiosità", aggiunge la titolare.