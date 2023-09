Anter e la via delle energie rinnovabili. Protagonista al Cortile di Francesco

Ci sarà anche una rappresentanza di Anter, l’associazione nazionale tutela energie rinnovabili con sede a Prato, alla nona edizione del ‘Cortile di Francesco’. Si tratta di un evento nazionale, in programma dal 14 al 16 settembre ad Assisi, promosso dalla comunità dei frati minori conventuali del Sacro Convento di Assisi col patrocinio di Regione Umbria, provincia di Perugia, città di Assisi, Rai Umbria, Conferenza Episcopale Umbra, Diocesi e Movimento Laudato Si’. Il tema dell’edizione 2023 è ‘Essere in Regola’.

Anter sarà protagonista venerdì 15 settembre, dalle 15 alle 16, con un incontro dal titolo ‘La Via delle Rinnovabili’, allestito nella Sala della Pace. Sarà un confronto sulle azioni e le buone regole che possiamo intraprendere a livello collettivo e individuale per contrastare il cambiamento climatico e prenderci cura della casa comune. Interverranno il presidente dell’associazione, Alessandro Giovannini, il presidente del comitato scientifico Stefania Russo, il direttore di Anter Lohengrin Becagli, il giornalista ecologista Lorenzo Lombardi e il fondatore di Rete Clima Paolo Viganò. A seguire, dalle 16 alle 17 in piazza Superiore di San Francesco, negli spazi del Cortile dei Bambini, gli ambasciatori volontari di Anter coinvolgeranno i più piccoli con l’iniziativa ‘Il sole in classe’. E’ un’attività ludico-didattica rivolta alle scuole elementari e medie per sensibilizzare i giovani sul rispetto dell’ambiente e sull’importanza delle energie rinnovabili. Tornando alla rassegna, tanti gli ospiti dell’edizione 2023 del Cortile di Francesco, fra cui l’amministratore delegato di Comieco, Carlo Montalbetti, l’imprenditore Brunello Cucinelli, il presidente dell’ordine dei giornalisti Carlo Bartoli e il presidente della federazione nazionale della stampa italiana Vittorio Di Trapani. A chiudere la tre giorni sarà la compagnia delle Donne del Muro Alto (composta da ex detenute del carcere di Rebibbia a Roma) con la rappresentazione teatrale di Medea in sartoria nella cornice della piazza Inferiore di San Francesco alle 21 del 16 settembre. Media partner dell’evento sono Rai, Radio Vaticana, Vatican News, L’Osservatore Romano, UmbriaRadio e La Voce.

prato