Ant, appuntamento con la solidarietà

Ha aperto ieri mattina "Charity for Ant", il mercatino della solidarietà che si svolgerà fino a domenica in sala Biagi a palazzo Banci Buonamici, sede della Provincia di Prato. Un’importante occasione per sostenere le attività di Fondazione Ant, che offre assistenza domiciliare gratuita e specializzata ai malati di tumore e alle loro famiglie. Quest’anno il grande cuore della delegazione Ant di Prato e Pistoia ha deciso di dare il via ad una nuova iniziativa destinata alle famiglie della provincia di Prato che si trovano in gravi difficoltà socio-economiche a causa dell’alluvione del 2 novembre scorso, che ha colpito il territorio. Si tratta del Paniere "SOSpeso". Scegliendo il paniere delle eccellenze SOSpeso, con un’offerta minima di euro 25, sarà possibile far arrivare direttamente a casa delle famiglie alluvionate un cesto natalizio, consegnato dai volontari dell’associazione e allo stesso tempo aiutare Ant nell’assistenza domiciliare dei pazienti oncologici. La distribuzione dei panieri SOSpesi inizierà la settimana di Natale (dal 18 dicembre) dalla zona di Oste e Sant’Ippolito di Prato, in coordinamento con la Misericordia di Prato e Oste. Il mercatino di Ant è aperto fino a domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30.