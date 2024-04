Anniversario Soffici. Rose rosse sulla tomba

"Domenica 7 aprile sarà il 145° anniversario della nascita di Ardengo Soffici. Credo sarebbe doveroso, da parte del Comune e del Museo Soffici, essere presenti con un omaggio alla sua tomba". L’invito era arrivato da Marco Moretti, con Luigi Cavallo uno dei massimi conoscitori di Soffici e fondatore con il compianto Luigi Corsetti dei Quaderni Sofficiani. Lo aveva scritto il 1° aprile sulla pagina Fb Aria Nuova Poggio a Caiano, di cui l’attuale direttore del museo, Mauro Moriconi, è amministratore. Non ci sono stati omaggi ufficiali domenica, così lunedì un cittadino o una cittadina in modo anonimo ha deciso di deporre sulla sua tomba – che come il resto dei cimitero non è certo in buone condizioni – due rose rosse legate da nastri bianco, rosso e verde. Il nuovo corso del Museo Soffici è comunque piuttosto attivo sui social. "Benvenuti nel magico mondo del Museo Soffici! Situato tra le maestose Scuderie Medicee della Villa Ambra, patrimonio Unesco, questo luogo incantevole vi immergerà nell’arte e nella storia del 900 italiano. Esplorate le opere preziose di Ardengo Soffici, dalle vibranti tele agli affreschi intrisi di emozioni...". Oppure. "Non perdetevi la straordinaria scultura di Medardo Rosso, che aggiunge un tocco di magia al già affascinante panorama artistico". E anche "Grazie per il costante aumento registrato nel numero di visitatori e studenti provenienti da ogni angolo del mondo negli ultimi due mesi". E poi: "Grazie per essere parte della nostra comunità artistica globale". Il linguaggio dei social, si sa, è inevitabilmente distante dallo stile di Soffici, dalla pulizia, dalla misura, dalla bellezza della sua prosa. E anche questi post lo sono in modo siderale. Ma così va il mondo.