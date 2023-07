"Anni di indagini della polizia e soldi buttati"

"Ancora un altro rinvio, dopo un anno e mezzo dalla prima udienza del processo sulla presunta mafia cinese presente a Prato. Rinvio dovuto a cavilli burocratici. Proviamo a immaginare quanti soldi dei contribuenti sono stati spesi per il lavoro di indagini portato avanti dalla squadra mobile di Prato per individuare e arrestare i presunti mafiosi nell’operazione ChinaTruck".

A intervenire sul caso del processo mai partito a carico dei cinesi accusati di far parte di una temibile associazione di stampo mafioso è Aldo Milone, ex assessore alla sicurezza di Prato libera e sicura.

"Costo del personale, costo delle trasferte e delle intercettazioni telefoniche. Solo questi dovrebbero fare riflettere tutti e soprattutto governo e parlamento. Invece in questi giorni stanno litigando per la separazione delle carriere della magistratura fregandosene di come portare a termine un processo penale che ha richiesto un esborso enorme di soldi pubblici e il rischio di vanificare il lavoro di mesi e anni della polizia", aggiunge. "Questo problema non riguarda solo il penale ma anche il civile che spesso dura anni con il rischio per la parte lesa di non vedersi risarcire i danni – conclude –. I tempi biblici di un processo sono il problema della giustizia, non la separazione delle carriere che riguarda solo alcuni soggetti, soprattutto politici. Al cittadino interessa, se è parte lesa in un processo, sia esso penale o civile, la condanna del colpevole o il risarcimento del danno subito. Questa è la vera riforma della giustizia da fare in tempi celeri".