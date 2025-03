Anna Viliani è tornata nella sua Vicchio

E’ tornata nella "sua" Vicchio, Anna Viliani (foto), 60 anni, accoltellata e lasciata morire dal figlio di 22 anni, sordomuto e affetto da problemi psichici, nella villetta dove entrambi vivevano a Montepiano. Il corpo della donna è arrivato a Vicchio, città natale di Anna Viliani, lunedì scorso dopo che sabato era stata eseguita l’autopsia. Mercoledì, invece, ci sono stati i funerali a cui hanno partecipato amici di vecchia data della donna e l’ex sindaco del paese dove Anna era nata e cresciuta, come riporta il sito "Il filo - Notizie dal Mugello".

L’omicidio si è consumato fra il 25 e il 26 febbraio. A scoprire quanto accaduto sono stati i vigili del fuoco intervenuti per l’incendio divampato all’interno della casa. Fiamme che sono state appiccate dal figlio della donna una volta che quest’ultima era deceduta. Come evidenziato dall’autopsia, Anna Viliani è stata colpita con 50 coltellate dal figlio, nessuna però è stata mortale tanto che la vittima è morta undici ore dopo, come ha confessato il figlio agli inquirenti. Il ragazzo poi ha dato fuoco alla casa. Adesso il ventiduenne si trova in una Rems come disposto dal gip dopo l’interrogatorio di garanzia.

La procura ha disposto una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e di volere del giovane.

Sul sito di notizie del Mugello viene riportata una lettera di una amica di infanzia di Anna Viliani, Carla Gabellini. "Cara Anna, non riesco a non pensare a te e a quello che ti è successo: una tragedia, la tua, che ancora nessuno ha scritto. E se è vero che la fantasia non ha limiti, in questa triste vicenda non avrà forza a sufficienza per superare la realtà dei fatti. Spero solo che adesso tu sia felice", ha scritto l’amica.