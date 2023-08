Domani alle 21.30 al Giardino Buonamici a ingresso libero lo spettacolo musicale "Gaber dopo Gaber", a vent’anni dalla sua scomparsa. Sul palco la talentuosa "cantattrice" Anna Maria Castelli, già più volte apprezzata dal pubblico pratese, accompagnata da Adriàn Fioramonti alla chitarra e da Thomas Sinigaglia alla fisarmonica. Lo spettacolo si prefigge di portare in qualche modo avanti il messaggio di libertà del grande cantautore, di farlo con uno sguardo femminile. Nata a Milano, di origini napoletane, Anna Maria Castelli ha cantato in molti teatri e festival internazionali; ricercatrice curiosa, alterna al suo interesse per il jazz, il tango, la canzone d’autore, il teatro, il teatro musicale.