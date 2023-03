AnimaLibra di Attucci, dall’editoria alla moda

Dal mondo dell’editoria a quello della moda passando per la solidarietà. Monica Attucci, presidente della Attucci Editrice realizza il suo sogno e inventa AnimaLibra (www.animalibrabymonica.com), un brand elegante ed ecocompatibile in cui la solidarietà fa da padrona. Nelle vesti di stilista eco-fashion, Attucci si è a impegnata a disegnare capi ed accessori con fibre e materiali il più possibile riciclabili partendo dalla ricerca di scarti tessili. L’obiettivo è di aiutare il mondo del sociale realizzando accessori da devolvere ad associazioni ed enti che si occupano di solidarietà. Il simbolo del brand è una libellula. "AnimaLibra è più di un disegno - dice Attucci - è un progetto, ma soprattutto è un sogno, quello di rendere leggera la quotidianità, regalare un sorriso". Il progetto AnimaLibra ha già sostenuto diverse iniziative di solidarietà dalla raccolta fondi per l’Ucraina in occasione della festa della donna quando durante la cena sono stati regalati i foulard realizzati con stoffe donate da aziende cinesi e cucite dalle “sartine di Seano” a titolo gratuito. Ora per Attucci è arrivato un invito speciale: il 25 marzo i suoi foulard saranno nello spettacolo musicale "Il viaggio ...dallo swing ad oggi" in scena al Lyrick di Assisi e promosso dall’Associazione “Se’ de J’Angeli se....”. "I miei foulard saranno mezzo di solidarietà, non solo in Toscana. Il ricavato degli acquisti fra il 23 e il 25 marzo andrà per l’associazione Punto Rosa donne operate di tumore al seno".