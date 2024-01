Animali in piazza. Ritorna la Fiera di Sant’Antonio

Una giornata per far benedire gli animali da compagnia e da allevamento e fare un tuffo nella storia della società agricola. A Poggio a Caiano domenica torna l’Antica fiera di Sant’Antonio, organizzata dalla Pro Loco. In piazza Risorgimento e strade limitrofe dalla mattina alle 8 sino al tardo pomeriggio ci saranno tante iniziative.

Alle 10 aprirà lo stand gastronomico della Pro Loco con i panini di Sant’Antonio e alle 12.30 benedizione degli animali. Nel pomeriggio, dalle 15, ci sarà la possibilità per le famiglie di fare passeggiate gratuite con il calesse. In un’area apposita si potrà assistere a simulazioni di intervento sanitario a cura della Misericordia: i volontari mostreranno come si interviene a seguito di incidente stradale, di un malore o di una caduta dalla bicicletta. Un altro spazio, invece, ospiterà una mostra di mezzi della Vab Colline Medicee utilizzati per le attività antincendio e l’intervento in caso di alluvioni, ci saranno anche trattori d’epoca e mezzi agricoli antichi. Infine, come ogni anno, si terrà il triathlon delle motoseghe a cura del gruppo "Il legnaiolo": una gara che richiede abilità e precisione. Per informazioni: Pro loco 055 8798779.

Cosa si mangia? Il "Mestolo d’Oro" in via Soffici apre alle 12 e tutto il giorno proporrà svariati piatti della tradizione: crostini e migliacci, polenta fritta, ficattole con prosciutto, covaccino con i ciccioli o all’olio, pizzette, lampredotto e trippa. Poi sia a pranzo sia a cena la cucina preparerà: pasta o polenta ai funghi o al sugo di anatra, arista al forno e patatine fritte. Si può mangiare o fare l’asporto. Prenotazioni: 055 8798092.