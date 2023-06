Andata, caduta e ritorno Lo spettacolo al Met tra lacrime e risate "La mia storia non finirà"

PRATO

Due serate piene di emozioni e lacrime, a chiudere il 2014 ricordando la vita di Cecco. "Andata, caduta e ritorno" è lo spettacolo che quasi dieci anni fa regalò grandi emozioni a lui e a tutta la città, unendoli di nuovo in un grande abbraccio raccontando gli esordi con il cabaret di Francesco e la sua carriera cinematografica. Furono due serate intense, piene di emozioni, forse le ultime che restituirono Nuti pienamente alla sua città con il volto dell’attore Nicola Pecci. Francesco salì anche sul palco, per raccogliere ancora una volta l’amore della sua Prato, che non l’ha mai abbandonato né dimenticato. Un amore passato dallo schermo al Met fino alle tante rassegne organizzate in città per celebrarlo. "Per me la morte di Francesco è stata un fulmine a ciel sereno – dice Pecci – Dopo tutti questi anni, pareva quasi che fosse immortale. La speranza è che adesso venga ricordato un po’ meglio. Perché il suo valore era altissimo". Lo spettacolo, ricorda ancora Pecci, "nacque nel 2014 con il regista Valerio Groppa insieme a Giovanni Nuti e allo stesso Francesco, che nonostante le sue condizioni di salute volle partecipare attivamente alle prove. Mise la locandina nella sua camera. Non scorderò mai le due repliche al Metastasio: lui volle essere presente e durante la prima venne addirittura portato sul palco. Fu molto emozionante: tutti ridevano e piangevano allo stesso tempo". Pecci, prima del Covid, è stato più volte a trovare Nuti: "E quel sorriso c’era sempre – ricorda l’attore –. Lui si illuminava quando gli parlavamo di Prato. Ora che non c’è più, vorrei tanto che si continuasse a raccontare la sua vita. Come diceva lui: la mia storia non finirà mai, perché una storia non finisce mai se c’è qualcuno che la ricorda e qualcuno disposto ad ascoltarla".