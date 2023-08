Ancora tanti grandi film al Castello Un’altra settimana da non perdere

Al Castello sarà un sabato sera in compagnia di Nanni Moretti e del suo ultimo film, "Il sol dell’avvenire", alle 21.30. Gran bel film con un grande cast. Oltre Moretti attore e regista, anche alcuni dei suoi attori preferiti come Margherita Buy e Silvio Orlando, ma anche Barbora Bobulova, Mathieu Almaric, Jerzy Sthur e tanti altri "non protagonisti" di ottimo livello. Partecipazione straordinaria di Corrado Augias e Renzo Piano. E con una sequenza finale molto felliniana che mette in scena tutti gli interpreti dei suoi film, da Lina Sastri ("Ecce bombo") a Jasmine Trinca ("La stanza del figlio", "Il caimano"). Grande assente, Laura Morante. Con quasi 6 milioni di euro d’incasso, Nanni Moretti si conferma uno dei pochi capaci di coniugare perfettamente le critiche (sempre positive) e il box office. Al termine di "Il sol dell’avvenire", una selezione di corti horror a cura di Visioni Notturne. Domani ancora una volta "L’ultima notte di Amore" con Pierfrancesco Favino nel ruolo di Franco Amore, poliziotto alle soglie della pensione… che non potrà godersi. Lunedì un film giapponese che ha fatto discutere, "Plan 75", candidato all’Oscar 2023 come miglior film stranero. Si parla di un argomento difficile: eutanasia gratuita per le persone over 75 per arginare l’invecchiamento della società. L’8 agosto ecco "Emily", intenso biopic su Emily Bronte. Bravissima l’attrice protagonista Emma Mackey.

Mercoledì 9 grande serata di festa della scuola di cinema Anna Magnani. Saranno in programmazione i cortometraggi realizzati dagli allievi e dagli insegnanti della scuola di cinema pratese. Ingresso libero. Grande film di animazione giovedì 10: "Il mio vicino Totoro" del maestro indiscusso Hayao Miyazaki, vincitore di due premi oscar. A lui dobbiamo capolavori come "La città incantata" e "Il castello errante di Howl". Venerdì 11 è in programmazione una delle più belle sorprese dell’ultima stagione cinematografica, "Stranizza d’amuri", ottimo debutto di Beppe Fiorello dietro la macchina da presa. Il titolo rimanda ad una splendida canzone di Franco Battiato, le vicende raccontate si rifanno ad un terribile fatto di cronaca avvenuta in Sicilia nel 1980 (posticipata nel film all’estate del 1982). In un paesino dell’entroterra, due adolescenti si scelgono e si amano alla luce del sole. Inaccettabile. L’omosessualità è solo "scandalo e indecenza". I due ragazzi saranno uccisi con qualche colpo di pistola. Da non perdere.

Federico Berti