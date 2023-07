Ancora sangue Accoltellato in via Valentini

Ancora violenza in strada, ancora in via Valentini, ma stavolta di in tarda serata. Un giovane straniero è stato accoltellato all’altezza del cantiere per la costruzione di una nuova palazzina, nel primo tratto della strada, poco prima delle 22. L’accoltellamento è avvenuto tra le auto parcheggiate, tanto che la polizia, per consentire i rilievi della scientifica, ieri notte ha impedito ai proprietari di alcune vetture, proprio dove c’era il sangue, di ripartire prima degli accertamenti. Da chiarire la dinamica dell’aggressione, ma la vittima non risulta in pericolo di vita. Il ferito è stato subito soccorso e portato in ospedale. L’arrivo delle volanti ha attirato in strada i clienti dei ristoranti, mentre i residenti si sono affacciati dalle finestre. E’ l’ennesimo episodio di sangue delle ultime settimane.