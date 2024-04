Ancora sacchi neri a Tavola: "Qui servono le telecamere"

Continuano le segnalazioni per l’abbandono di sacchi neri nella zona di Tavola. Questa volta un cittadino-cronista ci ha chiamato da via Mozza per le Risaie perché ha visto dei sacchi pieni di rifiuti lasciati in mezzo ai campi. "Ultimamente non passa settimana, specialmente tra il sabato e la domenica, ma non soltanto, senza che spunti nuova spazzatura abbandonata – le parole di Daniele Leoni – Tutto viene prontamente segnalato alla polizia municipale e Alia, che poi provvede al recupero. Forse sarebbe il caso di installare delle telecamere? La stessa situazione si verifica in via delle Risaie, nelle vicinanze del vivaio Vannucci Piante".

Purtroppo la presenza sul territorio di sacchi neri pieni di rifiuti non è una novità. L’altro giorno ne sono spuntati una settantina in un furgone abbandonato nell’area industriale di Seano, non lontano da Tavola, altra zona dove gli abbandoni sono una costante da anni.

Per le vostre segnalazioni al cittadino cronista basta inviare una mail a [email protected] oppure scrivere un messaggio WhatsApp al numero 337.1063052.