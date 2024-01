Ancora chiuso lo sgambatoio: "sbagliato"

Lo sgambatoio di via Lombarda Poggio a Caiano continua a far discutere anche se è ancora chiuso. "Nell’incontro col sindaco – spiega Mirko Lo Russo, portavoce del Comitato che si è creato da qualche mese – dopo avergli fatto vedere le condizioni in cui versa l’area, Palandri ha ammesso che metterlo in quel terreno è stato un errore: ci ha chiesto anche di portare delle proposte su dove spostare nuovamente l’area cani. Proposte che abbiamo appena presentato, nello specifico tre. Riteniamo, però, che non dovrebbe essere compito dei cittadini trovare sistemazioni alle aree pubbliche. Aspettiamo spiegazioni perché il sindaco e la sua giunta oltre ad aver fatto spendere al Comune 1830 euro per lo spostamento, non sembrano interessati ad un effettivo problema che riguarda più di 70 cittadini. Adesso siamo costretti a recarci nei comuni limitrofi per poter trovare spazi idonei per i nostri cani".