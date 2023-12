Ancora caos trasporti. Troppi autobus vecchi: "Presto nuovi tagli". Province: class action

Non c’è pace per il trasporto pubblico. Le province della Toscana e Upi Toscana hanno annunciato azioni legali e una class action contro Autolinee Toscane se dal primo gennaio, cioé adesso, non sarà in grado di assicurare il servizio sui territori della regione. Dal canto suo l’azienda vincitrice della gara del Tpl si difende rimarcando gli sforzi fatti per sopperire al ritardo di almeno sei anni sul bando di affidamento regionale che di fatto ha reso vecchia e da sostituire la flotta dei mezzi.

Un botta e risposta non proprio in clima natalizio in mezzo al quale ci sono gli utenti che registrano disservizi e corse saltate. La decisione di promuovere azioni legali è stata presa nel corso di un direttivo straordinario dei presidenti provinciali dopo che Autolinee Toscane ha annunciato tagli al servizio.

Tutto ruota attorno alla norma che impone il divieto di circolazione dei bus Euro 2. La conseguenza, denunciano le Province, "sarà il blocco di quasi 240 bus con un taglio indiscriminato su centinaia di corse, comprese quelle scolastiche, per i pendolari e ad alta frequentazione". Come Province della Toscana – affermano i presidenti – riteniamo inaccettabile questa mancanza di programmazione di una multinazionale che con la gara unica avrebbe dovuto portare nella nostra regione qualità dei servizi, investimenti ed efficienza e che invece non è riuscita a far fronte a una situazione di blocco dei mezzi inquinanti prevedibile dal 2021". L’unica soluzione è il blocco della normativa: i presidenti provinciali si rivolgono anche alle istituzioni invitando "la Regione a esercitare il proprio ruolo di controllo e di regolazione del servizio" rivolgendo poi un appello ai parlamentari e ai prefetti "perché sostegno la richiesta di una proroga al governo che congiuri il blocco".

Dal canto suo Autolinee Toscane si dice "meravigliata dai toni e dalle scelte delle Province toscane. Proprio essere una grande azienda – sottolinea – ci ha consentito di raddoppiare l’acquisto dei bus previsto dal contratto di gara per il primo anno (200 in tutto) e ci ha permesso di muoverci da tempo per cercare di accelerare la sostituzione degli Euro 2: abbiamo già investito direttamente oltre 370 milioni di euro in Toscana in soli due anni".

Situazione aggravata dalla carenza di autisti: "In tante regioni è stato tagliato il servizio del Tpl mentre qui non è successo e la dimensione aziendale di Autolinee Toscane consente di fare gare economicamente e numericamente rilevanti. In Toscana si pagano i ritardi di 6 anni nell’assegnazione della gara, che ci hanno obbligato a comprare i vecchi bus (370 Euro 2, 700 Euro 3)".

Si.Bi.