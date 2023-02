"Ancora aiuti e preghiere per le nostre famiglie"

"Ogni giorno, quando ascoltiamo i racconti delle nostre famiglie, è una sofferenza atroce. Per loro, da un anno a questa parte, non si parla più di vita, ma di sopravvivenza. E il terrore che possa accadere qualcosa di terribile ci dilania". E’ già trascorso un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, ma per la comunità che vive qui è come se questo tempo non fosse mai passato. Tutti i giorni i minuti diventano ore, specie quando i contatti sono resi impossibili dai malfunzionamenti delle reti ucraine. E l’ansia inevitabilmente cresce a dismisura. Ieri la comunità si è ritrovata ancora nella chiesa di Santa Margherita per pregare per la pace. Una preghiera particolare perché arrivata, appunto, ad un anno dall’inizio della guerra.

"Il pensiero quando ci alziamo la mattina va subito ai nostri parenti che si trovano ancora in Ucraina. Io ad esempio ho una figlia, tre nipoti e diverse amiche nella regione del Donbass, quindi nella zona maggiormente interessata dall’invasione russa – racconta Yaroslava Hryhirchyk, una delle fedeli appartenenti alla comunità ucraina di Prato guidata da don Nicola Dzudzar – Là i medicinali scarseggiano, i prezzi delle merci sono altissimi e i bombardamenti sono frequenti. Anche la nostra comunità che si riunisce alla chiesa di Santa Margherita per pregare si è impegnata per mandare degli aiuti". Comunità che nell’ultimo anno ha accolto nuove fedeli arrivate dall’Ucraina: alcune di loro hanno trovato lavoro e hanno deciso di restare a Prato, mentre altre sono rientrate nel loro Paese per non lasciare da soli i mariti.

"Io ho due figlie e un nipote nell’Ucraina dell’ovest, dove magari c’è maggiore tranquillità rispetto al Donbass, ma le storie sono comunque terribili – dice Lyubov Herchakivska, in Italia da quando aveva 25 anni – Basti pensare che la mattina, quando i genitori accompagnano i bambini a scuola, magari suona l’allarme e sono costretti a rincasare immediatamente per il rischio bombardamenti". Lesya Bezpalko aggiunge: "E’ frustrante sapere che possiamo aiutare i nostri cari solamente attraverso aiuti oppure pregando".

Francesco Bocchini