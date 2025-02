Anche Virdis si scusa: "Basta giocare così"

"Da sabato, contro una buonissima squadra come l’Imolese, ci aspettiamo delle risposte concrete dai giocatori. Tutti, sia chi c’era prima del mercato di riparazione, sia chi è arrivato dopo. Ma la partita di domenica scorsa, se devo pensare al futuro, mi ha dato diverse indicazioni".

La frustrazione e la rabbia in casa Prato dopo il ko interno con il San Marino non sono ancora passate. Lo si avverte dalle parole del direttore sportivo Francesco Virdis, che ha voluto dire la sua sull’inopinata sconfitta dei biancazzurri. "Dobbiamo assolutamente chiedere scusa. Non abbiamo giustificazioni e ci prendiamo le nostre responsabilità. Siamo mancati in ogni aspetto, è come se neanche ci fossimo presentati in campo, ma ci fossimo presi un turno di vacanza - l’analisi dell’ex Albenga - Non è questo il modo di giocare una gara e mi dispiace perché abbiamo vanificato quanto di buono fatto contro il Piacenza, quando si era creato anche un filo diretto importante con i tifosi...".

Ma non solo: Virdis parla chiaro e mette in fila gli errori: "Abbiamo sbagliato il derby con la Pistoiese per mille motivi, ma la prestazione con il San Marino non è accettabile. C’è stata una mancanza di personalità. Anche tatticamente non ci è riuscito niente e infatti il mister si è preso le sue colpe". Come Virdis, pure Marco Mariotti non le ha mandate a dire dopo il fischio finale. Quanto espresso dal trainer biancazzurro è sembrato anche un messaggio alla società, ma Virdis non è di questo avviso.

"A chi si riferiva il mister quando ha chiesto che anche qualcun altro, oltre a lui, ribaltasse lo spogliatoio? Sicuramente non a me, visto che sono sempre al suo fianco e al fianco dei calciatori. Ma non l’ho interpretato come un attacco al club. Con il presidente ci siamo sentiti e ovviamente era arrabbiato per la sconfitta".

Proprio da parte di Stefano Commini è atteso un annuncio in questi giorni: si va verso la conferma anche per la prossima stagione del tandem Mariotti-Virdis. Sono attese le parole del presidente in una stagione che ha mostrato molte ombre e pochissime luci.

"Il presidente parlerà a breve - sottolinea il ds- Abbiamo fatto una chiacchierata e abbiamo le idee piuttosto chiare. Ripeto, la partita di domenica ci ha dato grandi indicazioni per individuare i calciatori adatti a far parte del progetto, se dovessimo rimanere io e il mister. Per competere per vincere a Prato, bisogna avere una certa caratura tecnica, ma anche personalità. E c’è chi è portato e chi non lo è. Prospettive? Saremmo degli stupidi se presentassimo a inizio campionato un progetto dove il Prato punta solo a salvarsi". Virdis ha fatto anche un passo indietro, tornando a quello che è stato lo scorso mercato. "Se qualche calciatore non è arrivato, è perché non abbiamo trovato un accordo con l’altra società. Il budget, se parliamo di salvezza, andava benissimo. Quando sono arrivato avevamo 11 punti ed eravamo penultimi in classifica. E’ chiaro - ha concluso il direttore sportivo dei lanieri - che puntassimo a difendere la categoria e a chiudere la stagione facendo delle partite da Prato".

Francesco Bocchini