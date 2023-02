Anche Poggio alla marcia della pace Perugia-Assisi

Marcia della pace Perugia-Assisi, c’era anche Poggio a Caiano per ribadire il no alla guerra e dimostrare solidarietà al popolo ucraino. Quella di Poggio, con il consigliere di maggioranza Francesco Ricciarelli, è stata una delle pochissime amministrazioni a prendere parte all’iniziativa che ha visto l’adesione di oltre 1000 persone. La marcia si è svolta alla vigilia del 24 febbraio: un anno dall’invasione della Russia in Ucraina. A rappresentare Poggio c’era il consigliere comunale Francesco Ricciarelli: "Faccio mie le parole di don Alex Zanotelli, che riprendeva un vecchio motto antibellico: meglio un anno di trattative che un giorno di guerra. Nessuno sembra davvero adoperarsi per fermare questo conflitto, eppure in qualche modo bisogna iniziare a parlare in maniera seria di un cessate il fuoco immediato, perché la situazione è gravissima per il popolo ucraino. Questo è un messaggio anche alla popolazione poggese per dire loro con chiarezza da che parte sta il nostro paese, ovvero dalla parte della pace". Poggio ha contribuito nel 2022 all’accoglienza dei profughi e all’invio di aiuti: "Sin dall’inizio di questa guerra – dice il sindaco Francesco Puggelli - lo sforzo dell’amministrazione è stato teso verso la pace e lo dimostrano le iniziative messe in campo, in particolare nelle scuole. In questi giorni, in sala consiliare si possono ammirare i disegni degli alunni della primaria ‘Il Magnifico’".