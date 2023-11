Anche in città le firme per la legge sul suicidio assistito

Dopo le 3.700 firme raccolte in provincia di Prato per il referendum sull’eutanasia legale, l’associazione Luca Coscioni torna a mobilitarsi su scala territoriale per una proposta di legge toscana di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. La campagna ‘Liberi Subito’ è la naturale prosecuzione del referendum ritenuto ‘inammissibile’ dalla Consulta, e sul quale su scala italiana erano state raccolte 1,2 milioni di firme. L’obiettivo è dotare ogni regione di tempi e procedure certe per regolamentare il diritto al suicidio assistito, dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul caso AntonianiCappato, ma su cui manca ancora una legge nazionale e quindi regionale. "E’ una proposta di legge di civiltà – dice Matteo Giusti, coordinatore della Cellula Coscioni di Prato -. Oggi senza una regolamentazione regionale sono spesso i tribunali a dover garantire questo diritto, allungando a volte i tempi ben oltre l’aspettativa di vita della persona che ne fa richiesta. E’ significativo l’utilizzo dello strumento della proposta di iniziativa popolare, che rimette al centro la democrazia, l’importanza di ciascun cittadino. Vogliamo infine aiutare a fornire gli strumenti per essere davvero liberi fino alla fine: dal testamento biologico fino a questa nuova proposta". Per poter depositare la proposta di legge serviranno 5.000 firme. I banchini saranno allestiti da venerdì 10 novembre nelle principali piazze del centro. I moduli sono già presenti da ieri all’interno degli uffici dell’Urp. Uno degli autenticatori delle firme sarà il consigliere comunale Pd, Lorenzo Tinagli. "Questa è una battaglia che vogliamo portare avanti fino in fondo – conclude -. Di fronte all’incapacità a livello nazionale di affrontare il problema, abbiamo deciso di ripartire a livello regionale. La Toscana è da sempre terra di diritti e anche su questo campo abbiamo il dovere di non voltarci dall’altra parte".