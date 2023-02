Ampliamento aeroporto, se ne parla in consiglio

Questo pomeriggio in consiglio comunale tornerà a tenere banco la vicenda dell’ampliamento dell’aeroporto di Firenze. Due gli atti politici presentati: un ordine del giorno della maggioranza sul nuovo progetto di pista da 2.200 metri, e un’interpellanza del Movimento 5 Stelle, alla quale risponderà direttamente il sindaco Biffoni. Da un lato infatti Pd e centrosinistra ribadiranno la loro contrarietà a ogni ipotesi di ampliamento del Vespucci che vada a discapito della città e di tutta la Piana, dall’altro i grillini chiederanno una presa di posizione precisa al primo cittadino e alla sua giunta. "Il sindaco Biffoni da che parte sta? – si domanda il consigliere comunale pentastellato Carmine Maioriello -. È a favore o contrario sul nuovo masterplan di Toscana Aeroporti? Alcuni mesi fa la sua maggioranza in consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno nel quale si dichiarava contraria alla realizzazione della nuova pista di Peretola. Ma la politica fiorentina a guida Pd non si rassegna e ci riprova con un nuovo progetto. A questo punto è necessario sapere in maniera inequivocabile qual è la posizione del sindaco Biffoni".