Domani alle 17 nella sala ovale di Palazzo Buonamici si terrà un incontro con Mariangela Tarì (nella foto) , autrice del libro "Il precipizio dell’amore. Solo appunti di una madre" (Mondadori). Mariangela Tarì è madre di due figli colpiti entrambi da gravi malattie e nel suo libro racconta il dolore e le lotte quotidiane contro la malattia, la burocrazia e l’indifferenza sociale, ma anche la forza e l’energia per trovare le bellezza e la felicità. L’incontro rientra nella rassegna Un Prato di Libri ed è rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, ad educatori e adulti. Introdurrà l’iniziativa Donatella Giammichele.

A proposito del festival della letteratura per l’infanzia, giunto quest’anno alla sua undicesima edizione, c’è da ricordare l’appuntamento conclusivo al Castello dell’Imperatore sabato 20 maggio dalle 16.30.Si tratta, come da tradizione, della festa finale ad ingresso libero per la quale è pero necessaria la prenotazione, scrivendo a [email protected]) è per sabato 20 maggio dalle 16.30. Il programma completo del festival e dettagli sui singoli eventi sono disponibili sul sito web www.unpratodilibri.com. Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina Facebook “un Prato di libri”